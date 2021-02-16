Ни полиция, ни местные власти не могут повлиять на ситуацию.

Во Львове 40-летний житель многоквартирного дома подвергает опасности своих соседей. Мужчине уже давно отрезали газ, свет и воду, поэтому он взял себе за привычку разводить в квартире костер.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что мужчина пьянствует и дебоширит, на замечания соседей реагирует агрессивно. Ни полиция, ни местные власти не могут повлиять на ситуацию.

О костре в квартире Александра рассказывает соседка Марьяна, которая живет через стенку. Говорит, мужчина злоупотребляет спиртным много лет. А с тех пор, как умерли его родители, все стало гораздо хуже.

Соседи мужчины встревожены, что деревянные перекрытия дома легко могут загореться. Кроме того, говорят, что мужчина агрессивен, и живет в полной антисанитарии. Вместо туалета у него ведро, и вонь разносится на весь дом.

Местные жители говорят, что предлагали оплатить мужчине лечение, или, по крайней мере, отремонтировать в квартире туалет. Но Александр отказывается. Родственников у мужчины нет, поэтому и повлиять на него некому.

Не помогает и полиция. Там говорят, что мужчина стоит у них на учете, с ним регулярно проводились профилактические беседы и составлялись протоколы. Больше полицейские ничего сделать не могут.

Жители дома уже несколько лет живут в страхе. Чтобы дом не сгорел, устраивают ночные дежурства. А если видят в квартире огонь – вызывают полицию, или же громко стучат двери.

Юристы говорят, что выход у людей только один – письменно жаловаться во все возможные инстанции – в полицию, ГСЧС, и обязательно – медикам. Учреждения здравоохранения уполномочены рассматривать подобные заявления. Впрочем, направить лицо на лечение в специальное учреждение без его согласия можно только по решению суда, на основании медицинского заключения.

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Автор: Дмитрий Захаров