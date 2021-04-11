Злоумышленником оказался 34-летний львовянин, который находится в розыске.

На проспекте Красной Калины во Львове неадекватный мужчина бросался на автомобили во время движения. Ему удалось запрыгнуть на крышу легковушки и повредить ее.

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Об этом сообщается в Facebook патрульной полиции Львовщины. Правоохранители получили вызов около 11 ночи. На месте патрульные увидели на капоте проезжающего автомобиля мужчину. Неизвестный прыгнул на крышу машины.

Нарушителя сняли с автомобиля и доставили в райотдел полиции, он вел себя неадекватно и был в состоянии измененного сознания. Владелица поврежденного автомобиля написала заявление.

Злоумышленником оказался 34-летний львовянин, который находится в активном розыске за кражу и грабеж. Мужчина был под действием синтетического наркотика - "соли". Его госпитализировали.

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Автор: Дмитрий Захаров