В Киеве экс-депутат сжег жене авто и пытался сжечь квартиру.
Об этом в Telegram сообщает "Киев Оперативный".
По данным канала, вчера вечером в полицию поступило сообщение о домашнем насилии.
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Как только копы прибыли на место - местные жители начали жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобили Bentley и поджег квартиру на 16-ом этаже.
Как сообщается, жители были эвакуированы, а поджигатель задержан.
Оказалось, что на момент поджога в квартире находилась жена экс-нардепа и четверо несовершеннолетних детей.
Также со слов соседей стало известно, что за несколько дней до этого инцидента, в этом же дворе мужчина поджег Mercedes своей жены.
"По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества начато уголовное производство. Сейчас следователи готовят мужчине сообщение о подозрении", - рассказали "Сегодня" в полиции.
По данным издания, речь идет о Виталии Даниленко, который в 2014-м возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.
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