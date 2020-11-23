Рука лежала прямо на тропинке.

В Киеве на территории лесопарковой зоны ВДНХ ("Экспоцентр Украины") нашли человеческую руку.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.

Как отмечается, жуткую находку обнаружили еще 20 ноября в двух десятках метров от дороги. Это место является популярным для отдыха у киевлян - туда приезжают на пикники.

"Рука лежала на тропинке", – сообщил источник.

Криминальные новости Киева: что еще произошло в столице

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН