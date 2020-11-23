На ВДНХ нашли часть человеческого тела / фото Информатор
В Киеве на территории лесопарковой зоны ВДНХ ("Экспоцентр Украины") нашли человеческую руку.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.
Как отмечается, жуткую находку обнаружили еще 20 ноября в двух десятках метров от дороги. Это место является популярным для отдыха у киевлян - туда приезжают на пикники.
"Рука лежала на тропинке", – сообщил источник.
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