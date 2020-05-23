Смерть Давиденко: в группе "Доверие" не верят в версию о самоубийстве

Тело депутата было найдено в его офисе со смертельным огнестрельным ранением головы.

Народный депутат от группы «Доверие» в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко убили, а версию с самоубийством отвергает.

Об этом депутат заявил в комментарии hromadske.

«Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался», — сообщил Шахов.

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Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, народного депутата от группы «Доверие» Валерия Давиденко нашли мертвым в его офисе: «Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии трагедии, что произошла».

Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу № 208 от ВО "Заступ", набрав 38,86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 года - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

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