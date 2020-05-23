С простреленной головой: в Киеве нашли мертвым нардепа Давыденко
В Киеве нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давыденко.
Об этом рассказал собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на место происшествия уже прибыли правоохранители, которые выясняют детали инцидента.
"Только что в офисе народного депутата Давыденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!" - написал в Facebook Илья Кива.
Валерий Давыденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО "Заступ", набрав 38.86% голосов избирателей.
В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).
С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.
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