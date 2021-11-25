Спасателям пришлось вызволять водителя из искореженного автобуса.

На Харьковщине пассажирский автобус слетел в кювет, в результате чего пострадали люди. Водителя автобуса зажало конструкциями искореженного транспортного средства, еще три пассажира получили травмы.

Как сообщает ГСЧС, авария случилась 25 ноября.

Так, сегодня в 10:05 на номер "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 433-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от с. Литвиновка Богодуховского района Харьковской области.

Отмечается, что водитель пассажирского автобуса Neos не справился с управлением, после чего транспортное средство слетело в кювет.

Читайте такжеСмертельное пьяное ДТП в Виннице: суд на два месяца арестовал активиста "Дорожного контроля"Как проинформировали в ГСЧС, в результате ДТП водителя автобуса зажало конструкциями искореженного транспортного средства. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего. Его госпитализировали в Валковскую городскую больницу. Еще трем пассажирам автобуса была оказана медпомощь на месте. Другие пассажиры (всего их было 16 человек) не пострадали.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в жуткое ДТП в Болгарии погибла семья из 11 человек. В транспорте с македонской регистрацией ехали 52 человека.

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Автор: Светлана Макринская