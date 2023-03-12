После осмотра 3-летнего малыша врачи отпустили домой, а 11-летнего мальчика – госпитализировали.

В субботу, 11 марта 2023 года, в Запорожской области двое детей пострадали из-за детонации части противотанковой гранаты, которую они нашли на улице и принесли домой.

Как сообщает полиция Запорожской области, в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации взрывоопасного предмета телесные повреждения различной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения. Полицейские установили, что дети на улице нашли и принесли домой неизвестный удлиненный предмет цилиндрической формы, который сдетонировал во время игры.

"Осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, правоохранители предварительно установили, что это – рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3", – говорится в сообщении.

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Дети с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение областного центра. После осмотра 3-летнего малыша врачи отпустили домой, а старшего мальчика госпитализировали.

Отмечается, что после проведения всех необходимых процессуальных действий событию будет предоставлена правовая квалификация. Правоохранители просят граждан быть бдительными и осторожными и объяснять детям, что нельзя трогать подозрительные предметы.

"Об обнаружении подобных опасных находок сразу же следует сообщать соответствующие профильные службы по номерам 101 или 102. До приезда специалистов, по возможности, следует обозначить место обнаружения предмета с помощью подручных средств и отойти на максимально безопасное расстояние", – призвали в полиции.

Инциденты со взрывами в Украине

В начале марта в Харьковской области на противотанковой мине подорвался автомобиль. В результате трагического инцидента, который произошел на территории Изюмского лесного хозяйства, погибли четверо мужчин. Самому младшему был 21 год.

В конце февраля на Херсонщине на мине российских оккупантов подорвался мужчина. Ему оторвало часть ноги.

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