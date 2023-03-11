Боеприпас сдетонировал, когда мальчик катался во дворе на самокате.

В селе Лиманы Николаевской области мужчина нашел на огороде неразорвавшийся кассетный снаряд и принес его во двор. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

После того, как мужчина положил находку во дворе, он ушел по делам. "Именно в это время во дворе на самокате катался 9-летний мальчик. Снаряд сдетонировал, ребенок получил осколочные ранения", — говорится в сообщении Шайхета. Ребенка доставили в больницу, за ее жизнь борются медики.

В полиции Николаевской области в очередной раз напомнили, что в тех районах, где велись активные бои действия и которые были под оккупацией, очень много опасных находок.

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Украинцев просят быть максимально осторожными и не касаться найденных предметов. Звоните 102, специалисты приедут на место находки.

Трагический случай с фрагментом С-300 в Харьковской области

В конце октября 2022 года в селе Федоровка Лозовского района Харьковской области 47-летний мужчина нашел в поле неразорвавшийся фрагмент ракеты С-300 и принес его домой во двор.

Это закончилось трагически для семьи: в результате взрыва погиб сам мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь.

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