В результате взрыва погибли мужчины, самому младшему - 21 год.

В Харьковской области на территории Изюмского лесного хозяйства автомобиль подорвался на противотанковой мине, четверо мужчин погибли.

Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что в регионе остается очень высокой минная опасность. "На территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спиваковка работник этого хозяйства и еще трое мужчин, ехавших с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

На месте погибли мужчины в возрасте 21, 39, 43 и 54 года.

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Синегубов подчеркнул, что леса и лесополосы на деоккупированных территориях являются очень опасными из-за мин, оставленных российскими оккупантами, поэтому посещение лесов до их полного разминирования может стоить жизни.

Новости Харьковской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в селе Волохов Яр Харьковской области на противопехотной мине "Лепесток" подорвался 60-летний мужчина, который находился на своем земельном участке. Он был госпитализирован с осколочным ранением.

В октябре 2022 года в Изюмском районе на мине подорвалась машина с сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - погибли два человека, а четыре - получили ранения.

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