Жестокое преступление совершено в одном из поселков, узнали журналисты.

В поселке городского типа Мирное Мелитопольского района Запорожской области мужчину, которому более 40 лет, забил до смерти 20-летний парень.

Парень жестоко расправился с мужчиной с хулиганских побуждений, сообщает ria-m.tv.

По его данным, жертвой злоумышленника стал мужчина 1977 года рождения.

"В Мелитопольском районе до смерти забили мужчину... Тому, кто с ним так жестоко расправился, всего 20 лет. Причиной происшествия называют хулиганские побуждения…", – отмечается в материале.

Ранее похожее преступление было совершено в Одесской области – в одном из сел Балтской объединенной территориальной громады 35-летний внук до смерти избил прикованную к постели 86-летнюю бабушку.

По сведениям правоохранителей, на теле пожилой женщины нашли много синяков. Эксперт пришел к выводу, что синяки были получены в результате избиения. По его данным, бабушка умерла от болевого шока.

Позже стало известно, что внук набросился на бабушку из-за того, что она ругала его за пьянство. Подозреваемого задержали правоохранители. Суд должен был избрать ему меру пресечения.

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Автор: Екатерина Присяжнюк