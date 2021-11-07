Полиция ищет мать ребенка.

В Мелитополе Запорожской области в мусорном баке на улице Ярослава Мудрого нашли тело новорожденного мальчика.

Об этом сообщает Мелитопольское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области в Facebook.

Отмечается, что 7 ноября около 09:30 в дежурную часть с соответствующим сообщением обратилась женщина.

Установлено, что пакет с полотенцем, в которое было завернуто тело ребенка, на помойке обнаружили двое местных жителей.

Осмотрев тело, следственно-оперативная группа не выявила признаков насильственной смерти.

"Для установления причины смерти ребенка тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Читайте такжеДочь сама решила рожать – мать 11-летней беременной с ЗакарпатьяСейчас оперативные подразделения мелитопольской полиции направлены на установление личности женщины, родившей ребенка, и всех обстоятельств данного происшествия.

В Единый реестр досудебных расследований материалы внесены по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка с дополнительной отметкой "несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В местном Telegram-канале "РИА-Мелитополь" отметили, что ребенка нашли бездомные. По их словам, сначала они подумали, что в пакете находится кукла.

Напомним, в Тернопольской области на территории недействующего молокозавода поселка Толстое нашли новорожденного мальчика в пакете.

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Автор: Катерина Шварц