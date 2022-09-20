В Волчанске и Купянске разоблачили двух бывших правоохранителей, которые после нападения РФ на Украину начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции.

В Волчанске и Купянске на Харьковщине задержали коллаборантов, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города.

Как сообщает Государственное бюро расследований, в Волчанске задержали главного лесничего, который во время временной оккупации города согласился на сотрудничество с захватчиками. Мужчина руководил лесхозом и организовывал заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков.

"После успешного наступления Вооруженных сил Украины лесничий начал скрываться от правосудия, но его нашли и задержали. Готовится сообщение о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - отметили в ГБР.

Кроме того, в Волчанске и Купянске разоблачили двух бывших правоохранителей, которые после нападения РФ на Украину начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции.

"Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города. Экс-правоохранителям сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Украине полицейские открыли 1 тыс. 358 уголовных производств по фактам сотрудничества с российскими оккупантами.

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