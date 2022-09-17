223 лицам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

В Украине полицейские открыли 1 тыс. 358 уголовных производств по фактам сотрудничества с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины сегодня на брифинге в Military Media Center.

По его словам, 223 лицам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

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Клименко отметил, что большинство коллаборантов, которые представляли местную власть и правоохранительные органы, выехали в Российскую Федерацию. Впрочем, среди тех, кто пошел на сотрудничество с российскими оккупантами, есть и руководители и учителя образовательных учреждений.

"На сегодня зарегистрировано 19 уголовных производств, где фигурируют директора школ, учителя, которые пытались по российским программам преподавать в школах, промывали мозги не только родителям, но и ученикам. Четверым уже сообщено подозрение", - рассказал Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул, что закон один для всех, поэтому, учитывая собранную правоохранителями доказательную базу, все те, кто изменили Украине и пошли на сотрудничество с врагом, должны нести ответственность.

Как сообщал УНИАН, на освобожденную Харьковщину полиция направила 10 полиграфологов, которые работают с лицами, подозреваемыми в сотрудничестве с оккупантами.