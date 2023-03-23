Мужчина погиб 25 февраля.

Из-за гибели украинского военнослужащего территориальной обороны на беларуской границе открыто дело о нарушении правил несения боевого дежурства.

Об этом Громадському рассказали в Государственном бюро расследований. По их данным, инцидент произошел 25 февраля около 02:00 вблизи села Тур Ковельского района Волынской области. "Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью", - рассказал директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

Один военнослужащий получил ранения, он погиб во время транспортировки. Следователи допросили свидетелей и назначили соответствующие экспертизы. Дополнительную информацию не разглашают, поскольку она содержит тайну досудебного расследования.

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Ляшко отметил, что во Львовском управлении ГБР это первое уголовное производство о нарушении правил несения боевого дежурства с начала полномасштабной войны.

Гибель военного на границе: что известно

Напомним, что в конце февраля спикер бригады ТРО Волыни сообщил о гибели своего подчиненного Сергея Панасюка. По его словам, мужчина погиб во время выполнения боевого задания.

В полиции тогда отметили, что выстрелы осуществлялись не со стороны Беларуси. Были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство".

Сергею Панасюку было 33 года, он попал в ряды территориальной обороны в начале полномасштабной войны. У мужчины остались дети.

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