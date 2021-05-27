Падение сняла на видео прохожая.

В Виннице пьяная мать упала вместе с коляской, в которой находился ребенок.

Об этом сообщают Вартові Еспрессо.

Инцидент сняла на видео очевидица. Пьяная женщина не удержалась на ногах и завалилась на коляску.

Прохожий поднял коляску, а потом и женщину, которая сама не могла подняться. За ней шел младший ребенок.

Сообщается, что ребенок не пострадал. С матерью работают правоохранители.

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Автор: Людмила Жерновская