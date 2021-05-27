Маленький ребенок не пострадал / фото nahnews.org
В Виннице пьяная мать упала вместе с коляской, в которой находился ребенок.
Об этом сообщают Вартові Еспрессо.
Инцидент сняла на видео очевидица. Пьяная женщина не удержалась на ногах и завалилась на коляску.
Прохожий поднял коляску, а потом и женщину, которая сама не могла подняться. За ней шел младший ребенок.
Сообщается, что ребенок не пострадал. С матерью работают правоохранители.
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