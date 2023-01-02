Патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали правонарушителя.

В Виннице полицейские задержали злоумышленника, который с ножом напал на священника.

Как сообщает управление полиции Винницкой области, инцидент произошел 2 января вблизи одного из религиозных сооружений города. В 9 утра в полицию поступило сообщение о ножевом ранении священника.

Патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали правонарушителя. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Религиозные скандалы в Украине: последние новости

Священники все чаще попадают в громкие скандалы во время войны. В частности, в Киево-Печерской Лавре прославляли РФ. Так, во время службы хор пел откровенно пророссийские песни. "Просыпается матушка-Русь", - говорилось в песне, которая попала на видео.

Впоследствии СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре. А 1 декабря СБУ вручила подозрение священнику за песни про "матушку-Русь". По делу установили несколько подозреваемых, которые организовывали это богослужение.

Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, причастный к скандальному богослужения достаточно интересный священник.

"Кстати, он такой интересный персонаж. Он даже спал в гробу, и так далее. Довольно такой колоритный. Ну, все по закону и морали", - рассказал Малюк.

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