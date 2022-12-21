Василий Малюк отметил, что этот священник - очень "колоритная" личность.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о священниках, которые работали на врага. Он отметил, что такие люди не имеют ничего общего с религией.

В интервью для Натальи Мосейчук Малюк также рассказал о корректировщика с Луганщины - священнослужителе Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который работал на врага. Предатель получил 12 лет заключения, однако его обменяли, тот поехал к рашистам.

"Если человек в рясе и с кадилом – это не является смягчающим обстоятельством при совершении преступления, как и отягчающим. Например, как корректировщик в рясе, который по мирным кварталам наводил огонь. Суд ему дал 12 лет. Мы его поменяли, он уже поехал к врагу, подтвердив свою принадлежность к их спецслужбам. Что у него общего с Богом, мне интересно?",- отметил Малюк.

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Также он добавил, что в Киево-Печерской Лавре к ответственности за работу на врага привлекают все больше священников. Малюк вспомнил недавний скандал, когда в Лавре пели о "пробуждении Руси". Причастный к этому священник уже получил подозрение.

"Кстати, он такой интересный персонаж. Он даже спал в гробу, и так далее. Довольно такой колоритный. Ну, все по закону и морали", - рассказал Малюк.

Скандал в Лавре: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 ноября священник показал, как в Киево-Печерской Лавре прославляют РФ. Так, во время службы хор пел откровенно пророссийские песни. "Просыпается матушка-Русь", - говорилось в песне, которая попала на видео.

Вскоре стало известно, что СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре. А 1 декабря СБУ вручила подозрение священнику за песни про "матушку-Русь". По делу установили несколько подозреваемых, которые организовывали это богослужение.

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