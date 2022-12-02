Отмечается, что подозреваемый еще в 2014 году выехал в Россию, где продолжает антиукраинскую риторику

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего украинского телеведущего. Его подозревают в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

По данным правоохранителей, до 2014 года подозреваемый работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время революции Достоинства он был ведущим на киевском "Антимайдане". Позже он переехал жить в Москву, где начал работать на российском государственном телеканале. Отмечается, что мужчина освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе.

В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах, он поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. В социальных сетях он дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж страны международной арене. Кроме того, его сообщения содержат призывы к захвату Украины.

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В связи с этим его подозревают в государственная измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героификацию ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 43). 2 УК Украины).

Вероятно, речь идет о телеведущем Юрии Коте, который работал на телеканале "Интер".

Юрий Кот - что известно

Телеведуущий родился в Житомире. Работал на таких телеканалах, как "Новый канал" и "Интер". Он поддерживал террорестические образования на востоке Украины - "ЛНР" и "ДНР".

В 2013 году его избили после митинга "Патрии регионов", где он был телеведущим. С 2014 года он проживает на территории государства-агрессора, где также продолжает работать на телевидении. Кроме того, с 2020 года стал активно появляться на беларуском телевидении.

На данный момент Кот все еще проживает в России и активно прославляет "русский мир".

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