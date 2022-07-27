Речь идет о Юрии Коте, который в 2014 году переехал в Россию.

Журналист программы "Гроши" вспомнил об украинском телеведущем, который вел программу "Все для тебя", Юрии Коте. Оказывается, что он сейчас "топит" за "русский мир".

Так, журналист рассказал, о каком человеке он изменил свое мнение. По его словам, ранее украинский телеведущий Юрий Кот отлично разговаривал на нашем государственном языке, вел программу на телеканале "Интер", а позже переехал в Россию и сейчас прославляет "русский мир".

"Сейчас он живет в России, прославляет "русский мир", радуется атакам на украинские города и говорит, что Путин - молодец. Этот человек меня больше всего впечатлил, он вызывает у меня отвращение", - высказался о Коте журналист.

Отметим, уроженец Житомира Юрий Кот начинал свою карьеру в Украине. Он работал на "новом канале", на "Интере". Зимой 2014 года был ведущим киевского митинга "Антимайдана", в декабре 2013 года был избит неизвестными.

В 2014 году он покинул Украину, переехав в Россию. В конце апреля 2018 года стало известно о создании Юрием Котом движения русских украинцев "ПАРУС". В дальнейшем был пресс-секретарём Всемирного русского народного собора.

С осени 2020 года активно выступает на беларуском телевидении и комментирует местные протесты.

Напомним, ранее российский актер Федор Добронравов, который поддерживает войну в Украине, отреагировал на "черный список" своей сериальной внучки в "Сватах", украинской актрисы Анны Кошмал.

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