Ребенка увезли в областную детскую больницу.

В Тернополе оказывают медицинскую помощь маленькому ребенку, отравившемуся угарным газом.

Об этом сообщили в тернопольском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября на улице Довженко. При каких именно обстоятельствах двухлетний мальчик надышался ядовитым газом, не указывается. Однако известно, что из-за этого у него начались судороги и он потерял сознание.

Читайте такжеТрагедия на Львовщине: 5-летний ребенок отравился угарным газом"После оперативно оказанной медицинской помощи маленького пациента госпитализировали в областную детскую больницу", - уточнили в центре.

О состоянии ребенка информации не приводится.

Напомним, ранее в этом году в Киевской области трое человек, включая ребенка, погибли в результате отравления угарным газом. Причиной трагедии стала неисправность системы вентиляции газового котла.

Кроме того, певица Тина Кароль рассказала, как эффектное выступление на музыкальном фестивале Atlas Weekend едва не закончилось для нее трагедией из-за отравления газом.

Автор: Станислав Кожемякин