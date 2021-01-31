Пострадавших госпитализировали в состоянии различной степени тяжести.

Во Львове в одном из частных домов двое детей отравились угарным газом.

Об этом в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"В частном доме по ул. Стрыйская отравились, вероятно, угарным газом трое человек, в том числе двое детей 2008 и 2014 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Екатерина Лиманская