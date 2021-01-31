Во Львове угарным газом отравились трое детей / фото ua.depositphotos.com
Во Львове в одном из частных домов двое детей отравились угарным газом.
Об этом в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Читайте такжеВ львовском аэропорту во время посадки "задымился" самолет (видео)
"В частном доме по ул. Стрыйская отравились, вероятно, угарным газом трое человек, в том числе двое детей 2008 и 2014 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Во Львове мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина и проломил его (фото)
- Загадочная смерть: во Львове во дворе храма умер мужчина, который пришел за освященной водой (фото 18+)
- На Яворовском полигоне перевернулся грузовик с военными, есть пострадавшие (фото, видео)
- На Львовщине поезд протаранил маршрутку: есть пострадавшие (фото)
- На Львовщине столкнулись три автомобиля: погибли двое и пострадали четыре человека (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram