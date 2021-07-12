Тина Кароль едва не отравилась угарным газом.

Украинская певица Тина Кароль эффектно выступила на музыкальном фестивале Atlas Weekend. При этом ее инновационное выступление едва не обернулось для нее трагедией.

Так, Тина использовала много пиротехники, из-за чего оказалась в туче угарного газа. В результате певица с трудом дышала, лежа на высокой платформе.

"Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, во второй ее стало больше. И мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в туче угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться", - рассказала певица.

Стоит отметить, что по словам генерального директора фестиваля, на выступление Тины Кароль пришло больше всего людей.

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Автор: Диана Могилевич