Кароль едва не отравилась угарным газом / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль эффектно выступила на музыкальном фестивале Atlas Weekend. При этом ее инновационное выступление едва не обернулось для нее трагедией.

Так, Тина использовала много пиротехники, из-за чего оказалась в туче угарного газа. В результате певица с трудом дышала, лежа на высокой платформе. 

"Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, во второй ее стало больше. И мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в туче угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться", - рассказала певица.

Стоит отметить, что по словам генерального директора фестиваля, на выступление Тины Кароль пришло больше всего людей.

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Автор: Диана Могилевич