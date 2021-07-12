Украинская певица Тина Кароль эффектно выступила на музыкальном фестивале Atlas Weekend. При этом ее инновационное выступление едва не обернулось для нее трагедией.
Так, Тина использовала много пиротехники, из-за чего оказалась в туче угарного газа. В результате певица с трудом дышала, лежа на высокой платформе.
"Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, во второй ее стало больше. И мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в туче угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться", - рассказала певица.
Стоит отметить, что по словам генерального директора фестиваля, на выступление Тины Кароль пришло больше всего людей.
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