Спасти пострадавших не успели / фото УНИАН, Сергей Чузавков
В городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Трагедия произошла 1 февраля в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.
"В результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.)", - говорится в сообщении.
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