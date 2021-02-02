Трагедия произошла 1 февраля в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 1 февраля в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

"В результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова