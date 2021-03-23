В Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между покупательницей и мужчиной в форме полиции, которого в сети называют охранником.
Об этом рассказали в Telegram-канале Киев Оперативный и опубликовали видео.
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По их данным, сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал надеть маску, но она якобы отказалась и началась драка. Охранник супермаркета несколько раз ударил женщину в голову. В результате женщина, которая требовала от охранника отдать телефон, упала на пол.
"Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусо*ами", - подписали видео в паблике.
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