Инцидент произошел на столичном проспекте Павла Тычины, 15 (Березняки).

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В Днепровском районе Киева, на проспекте Павла Тычины, 15, произошла массовая драка.

Читайте такжеВ Киеве пьяные охранники стройплощадки устроили драку - один из них скончалсяОб этом сообщил "Киев оперативный" в своем Telegram-канале. Все происходило, как можно увидеть на опубликованном видео, возле супермаркета.

Судя по записи, конфликт начался между двумя мужчинами, их пыталась разнять женщина. Затем к ним присоединились еще два человека. Вмешаться в конфликт попытался и водитель проезжающего мимо авто. Всего в ролике видны шесть участников конфликта.

"Не очень понятно, за кого болеть в этой схватке, поэтому просто наблюдаем. Киев, Тычины, 15 (Березняки)", - подписано видео.

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Автор: Ольга Робейко