Сейчас пострадавшей девушке оказана необходимая медицинская помощь, она передана на попечение родителям.

В Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

По информации правоохранителей, мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, изнасиловал ее на берегу реки. После этого он положил ее на заднее сиденье авто и ездил с ней по городу.

Читайте такжеНа Черниговщине мужчина, пытавшийся изнасиловать девочку, забаррикадировался от полиции (фото, видео)"Уже через несколько часов злоумышленник уехал в лес, где снова изнасиловал юную сумчанку", - добавили в полиции.

Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра. Сейчас пострадавшей девушке оказана необходимая медицинская помощь, она передана на попечение родителям.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и ч. 2 ст. 152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Черниговщине мужчина пытался изнасиловать девочку и забаррикадировался от полиции. Также правоохранители получили информацию, указывающую на причастность подозреваемого к ряду аналогичных преступлений.

Автор: Ольга Робейко