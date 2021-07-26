В "СН" подчеркивают, что это уже второе нападение на депутата за последние месяцы.

Партия "Слуга народа" требует привлечь к ответственности виновных в нападении на их депутата Коростенского городского совета Андрея Недашковского.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Отмечается, что вечером 24 июля в Коростене произошло "дерзкое разбойное нападение" на Недашковского.

"Трое неизвестных парней встретили Андрея Недашковского и его супругу на пути к дому в районе школы №6. Нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с документами и деньгами. При этом молодые люди прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Следовательно, это наглое нападение прямо связано с депутатской деятельностью нашего коллеги", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что "злоумышленники были задержаны "по горячим следам", они дают показания.

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В "СН" отметили, что за последние 4 месяца это уже второе нападение на Недашковского: предыдущее состоялось 30 марта.

"Житомирская областная организация партии "Слуга народа" требует проведения детального расследования обстоятельств нападения, установления всех причастных и заказчиков и привлечение их к уголовной ответственности. Также обращаемся к Национальной полиции с призывом усилить меры безопасности на территории Коростенской ОТГ для недопущения подобных случаев в будущем", - заявил народный депутат, председатель Житомирской областной организации партии "СН" Арсений Пушкаренко.

Автор: Таня Поляковская