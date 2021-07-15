По данным следствия, Петр Стратийчук требовал и получил эти деньги за содействие в принятии Черновицким горсоветом земельного вопроса в отношении участников ООС.

В Черновцах правоохранители задержали помощника народного депутата, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 5700 долларов за содействие в принятии Черновицким горсоветом решения об отводе земли участникам ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

По версии следствия, указанную сумму денег помощник одного из нардепов требовал и получил от волонтера за оказание воздействия на должностных лиц департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета и за содействие в принятии сессии Черновицкого городского совета решения о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов по заявлениям участников ООС.

Как отметили в пресс-службе, правоохранители задержали помощника народного депутата Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США.

"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении", – говорится в сообщении.

Подозреваемым в совершении преступления является Петр Стратийчук, помощник нардепа "Слуги народа" Георгия Мазурашу. Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердил Мазурашу.

"Насколько я знаю Петра, он вообще-то противоположных принципов. Очень странная история", - написал нардеп в Facebook.

Петр Стратийчук является руководителем общественной организации "Всеукраинская федерация текволи", которая зарегистрирована в Черновцах. Он также работает помощником нардепа Мазурашу на общественных началах.

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Автор: Николай Кобылюк