Сообщается, что его родители заявили об угоне автомобиля.

В сети опубликовали фотографии Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове на Infifniti.

Снимки публикует Telegram-канал Харьков 1654.

Сообщается, что водитель может самостоятельно ходить. Но фото можно увидеть, что у него разбита голова.

По данным Харьков LIVE, его родители сразу после инцидента подали заявление об угоне автомобиля.

ХС/Харьков публикует скриншоты переписки, в которой якобы виновник ДТП хвастается в переписке в Instagram, что "проезжал" таких как она "не один раз".

"Лучше иметь много денег и спокойно гулять", - говорится в переписке.

Согласно информации харьковских пабликов, в возрасте 14 лет он стрелял в женщину в супермаркете, после чего направил пистолет в сторону её сына

"Я к нему подошел, и он начал мне угрожать и моей семье. Говорить, что мы - никто и он засадит нас в полицию, и еще потом мы заплатим ему денег. Он говорил, что его куртка стоит больше, чем моя семья", - рассказывал 19-летний потерпевший об опыте общения с Харьковским.

После ДТП подростка доставили в реанимацию, где оказалось, что его здоровью ничто не угрожает.

Смертельное ДТП в Харькове

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель "Chevrolet Aveo" и пострадали три человека.

По предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек, трое получили травмы.

Автор: Людмила Жерновская