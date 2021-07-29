Мужчина зашел в помещение и начал выяснять отношения с работниками учреждения.

В Фонтанский сельский совет в Одесской области пришел посетитель с кухонным ножом.

Видео происшествия распространили в сети 29 июля.

Как свидетельствуют кадры, инцидент произошел утром. Мужчина неторопливо зашел в помещение и начал выяснять отношения с работниками учреждения, демонстрируя холодное оружие в правой руке.

Во время короткого диалога с чиновниками он взял за плечо одного из мужчин, что-то эмоционально рассказывая.

Зато другой посетитель – восточной внешности – из-за спины подошел к мужчине с ножом, резко схватил того за руку и забрал опасное лезвие.

Обезоруживанием противника воспользовались работники учреждения – они повалили злоумышленника на пол и вызвали на место происшествия правоохранителей.

Причины таких действий мужчины неизвестны.

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Автор: Иван Бойко