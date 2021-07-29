В Фонтанский сельский совет в Одесской области пришел посетитель с кухонным ножом.
Видео происшествия распространили в сети 29 июля.
Как свидетельствуют кадры, инцидент произошел утром. Мужчина неторопливо зашел в помещение и начал выяснять отношения с работниками учреждения, демонстрируя холодное оружие в правой руке.
Во время короткого диалога с чиновниками он взял за плечо одного из мужчин, что-то эмоционально рассказывая.
Зато другой посетитель – восточной внешности – из-за спины подошел к мужчине с ножом, резко схватил того за руку и забрал опасное лезвие.
Обезоруживанием противника воспользовались работники учреждения – они повалили злоумышленника на пол и вызвали на место происшествия правоохранителей.
Причины таких действий мужчины неизвестны.
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