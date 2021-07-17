Серия крупных аварий произошла в условиях густого тумана.

В Румынии произошло масштабное ДТП во время которого столкнулись 55 автомобилей.

Серия ДТП произошла на трассе Бухарест-Констанца, сообщает Еuronews.

Читайте такжеНа границе с Беларусью пьяный дальнобойщик чуть не снес пункт пропуска (видео)

Пострадали 17 человек, в том числе пятеро детей.

Полиция перекрыла 3 километра трассы в сторону моря.

Обстоятельства, спровоцировавшие серию ДТП в настоящий момент уточняются.

По информации местной полиции, аварии произошли в условиях густого тумана, из-за которого видимость на момент столкновений не превышала 50 метров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева