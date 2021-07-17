Пострадали 17 человек / Скриншот Euronews.com
В Румынии произошло масштабное ДТП во время которого столкнулись 55 автомобилей.
Серия ДТП произошла на трассе Бухарест-Констанца, сообщает Еuronews.
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Пострадали 17 человек, в том числе пятеро детей.
Полиция перекрыла 3 километра трассы в сторону моря.
Обстоятельства, спровоцировавшие серию ДТП в настоящий момент уточняются.
По информации местной полиции, аварии произошли в условиях густого тумана, из-за которого видимость на момент столкновений не превышала 50 метров.
Скриншот Euronews.com
Скриншот Euronews.com
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