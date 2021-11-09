До прибытия спасателей была отключена от электрического тока контактная линия.

В Ровненской области в городе Дубно вблизи железнодорожной станции спасатели из-под вагонов достали подростка, которого ударило электротоком.

Об этом говорится в сообщении главного управления ГСЧС в Ровненской области. "9 ноября в 17:44 в службу спасения по номеру "101" поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного вокзала в городе Дубно по ул. Железнодорожная ребенка травмировало током", - отмечается в сообщении.

На место происшествия сразу был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части Дубно. До прибытия спасателей была отключена от электрического тока контактная линия.

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"Прибыв на место вызова спасатели установили, что ребенка 2009 года рождения ударило током после чего он упал между вагоны. Осмотрев мальчика работники службы спасения осторожно достали подростка и передали в руки работников скорой медицинской помощи. После чего 12-летний дубенчанин в тяжелом состоянии с электротравмой был доставлен в ожоговый центр", - сообщили спасатели.

К оказанию помощи была привлечена одна единица спецтехники и пять спасателей.

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Автор: Ирина Погорелая