Мужчина с ножом и кастетом "задел" сына одной из участниц потасовки.

В Днепре во время уличной драки, в которой выясняли отношения мужчины и женщина, пострадал ребенок. Один из участников бросил камень в лицо двухлетнего малыша.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел на Слобожанском проспекте. В драке принимали участие трое: двое мужчин 29 и 50 лет, а также 29-летняя женщина, которая встряла в потасовку на глазах у своего маленького сына.

В ходе драки 29-летний мужчина решил швыряться камнями, но не подумал о том, что из-за этого может пострадать ребенок. Травм избежать не удалось - участник потасовки попал камнем в лицо малыша.

На место происшествия вызвали полицию, однако мужчина пытался сбежать до приезда правоохранителей. Хулигана все-таки задержали. Оказалось, он не только бросил камень в ребенка, также мужчина ударил кастетом другого участника драки. Помимо этого, у него нашли нож.

Читайте такжеУдар током и скорая: в Тернополе подростка "атаковал" домофонПострадавший мужчина, которого ударили кастетом, отказался от помощи врачей. Ребенку, как сообщает издание, госпитализация также не понадобилась.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре горе-отец бил своих детей и натравил на копов собак.

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Автор: Полина Кузенко