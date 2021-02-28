Двое украинцев 22 и 24 лет погибли в ДТП.

В польском Люблине в результате ДТП погибли двое украинцев.

Читайте такжеВ Ривненской области пьяный водитель протаранил бетонное ограждение, погибли два человека (фото)

Об этом сообщает пресс-служба полиция Люблина.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, столкнулся с дорожным знаком, а затем с деревом.

В результате аварии погибли двое украинцев 22 и 24 лет.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская