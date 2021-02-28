В Польше погибли двое украинцев / фото lubelska.policja.gov.pl
В польском Люблине в результате ДТП погибли двое украинцев.
Читайте такжеВ Ривненской области пьяный водитель протаранил бетонное ограждение, погибли два человека (фото)
Об этом сообщает пресс-служба полиция Люблина.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, столкнулся с дорожным знаком, а затем с деревом.
В результате аварии погибли двое украинцев 22 и 24 лет.
Водитель автомобиля по неизвестной причине не справился с управлением / фото lubelska.policja.gov.pl
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Киевской области произошло массовое ДТП, есть жертвы (фото, видео)
- В Киеве фура перекрыла улицу в результате ДТП
- На Харьковщине произошло ДТП с рейсовым автобусом: есть погибшие
- В Киеве таксист наехал на пешехода (фото)
- В Днепропетровской области автомобиль въехал в дом - пострадали пять человек, среди которых двое детей (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram