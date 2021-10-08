Гражданин Джамбулатов, с которым Поляков находился в ресторане перед своей смертью, не является криминальным авторитетом.

В полиции установили, что делал народный депутат Антон Поляков, который скончался в ночь на 8 октября в автомобиле такси, в последние часы жизни.

Об этом на брифинге сообщил руководитель полиции Киева Иван Выговский.

"Погибший в вечернее время употреблял алкогольные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым. После этого они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый Полякова предложил отвезти его домой. Однако, в связи с бытовыми проблемами, а именно ссорой с сожительницей, Поляков не захотел ехать, и они около 1,5 часа ездили по городу. После этого знакомому надоело общение с погибшим, и он предложил ему доехать домой на такси. Поляков пересел к такси. И когда автомобиль такси двигался по городу, нарушил правила дорожного движения, его остановили патрульные полицейские, которые увидели на заднем сиденье человека в лежачем положении", - сказал Выговский.

Он добавил, что таксист сообщил патрульным, что его пассажир нетрезв, и ему стало плохо.

Читайте также"Тошнило, бился в конвульсиях": таксист раскрыл детали смерти депутата ПоляковаПатрульные вызвали "скорую" и в это время пытались оказать ему первую медицинскую помощь. "Скорая" пыталась реанимировать Полякова, но он умер.

Также Выговский сообщил, что в крови Полякова было около 1 промилле алкоголя.

В то же время в полиции опровергли информацию из соцсетей о том, что последние часы своей жизни Поляков провел в компании криминального авторитета.

По их данным, нардеп в ресторане был в компании Руслана Джамбулатова, но он не был судим и не является криминальным авторитетом.

"Это лицо действительно имеет такую фамилию, но он не находится в санкционном списке и он не имеет судимостей", - сказал Выговский.

Он добавил, что установлена и личность таксиста, который также является свидетелем по этому делу, как и Джамбулатов.

Читайте такжеВ сеть "слили" фото с места смерти нардепа ПоляковаТакже Выговский рассказал, что следствие изучит медицинскую карточку Полякова, в частности должны установить знал ли покойный, что имеет серьезную болезнь сердца, которая, по основной версии следствия, стала причиной его смерти. Кроме того, проводится экспертиза на наличие ядовитых веществ, результаты которой будут известны за несколько дней.

Напомним, что в Telegram-каналах появилась информация, что в такси Полякова посадил криминальный авторитет Руслан Джамбулатов, который якобы есть в санкционном списке СНБО.

Внезапная смерть нардепа Полякова: что известно

Народный депутат от группы "Партия "За майбутне" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть".

По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Полиция проверяет возможную причастность криминального авторитета до смерти нардепа Полякова.

Полиция рассматривает несколько версий смерти народного депутата, а именно хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом - как самостоятельно или неизвестным лицом.

Автор: Дмитрий Хилюк