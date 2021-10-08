Полиция рассматривает несколько версий смерти народного депутата Антона Полякова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.
"Мы рассматриваем на данный момент несколько версий - хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом - как самостоятельно или неизвестным лицом. На данный момент есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность - острая хроническая ишемическая болезнь сердца", рассказал он.
Выговский также отметил, что назначена судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы с целью выявления токсических, ядовитых, психотропных и медицинских веществ.
Читайте такжеК смерти нардепа Полякова может быть причастен криминальный авторитетВ то же время он подчеркнул, что полиция склоняется к версии о естественной смерти.
"Больше склоняемся к тому, что это естественная смерть", - резюмировал он.
Смерть Антона Полякова
Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.
По данным правоохранителей, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.
Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.
По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".
По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.