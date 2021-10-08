Среди них - хроническая болезнь и отравление неизвестным веществом.

Полиция рассматривает несколько версий смерти народного депутата Антона Полякова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.

"Мы рассматриваем на данный момент несколько версий - хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом - как самостоятельно или неизвестным лицом. На данный момент есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность - острая хроническая ишемическая болезнь сердца", рассказал он.

Выговский также отметил, что назначена судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы с целью выявления токсических, ядовитых, психотропных и медицинских веществ.

Читайте такжеК смерти нардепа Полякова может быть причастен криминальный авторитетВ то же время он подчеркнул, что полиция склоняется к версии о естественной смерти.

"Больше склоняемся к тому, что это естественная смерть", - резюмировал он.

Смерть Антона Полякова

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

По данным правоохранителей, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: Наталья Хаджи