Ребенка обнаружила сестра в хозяйственном помещении.

В Одесской области от удара током погиб 10-летний мальчик.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось накануне в Болградском районе.

По предварительной информации, 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на специальном приспособлении.

"В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении его обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал УНИАН, в Одессе спасают 16-летнего мальчика с анорексией, которого "лечили" церковным маслом. При росте метр восемьдесят подросток весит тридцать килограммов. Отец ребенка рассказал, что так он его лечил от духовных проблем. Он не считает себя виновным и продолжает настаивать на том, что ребенка он "спасал от нечистого".

Автор: Лариса Козовая