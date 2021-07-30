Бабушка подростка пыталась его подкармливать, а мать ребенка находится на лечении в психоневрологическом диспансере.

Отец, который в Одессе морил голодом 16-летнего парня, рассказал, что так он его лечил от духовных проблем. Он не считает себя виновным и продолжает настаивать на том, что ребенка он "спасал от нечистого".

Об этом он сказал в программе "Говорить Україна".

В студии программы появилась и бабушка мальчика. Она рассказала, что подросток живет вместе с ней, своими родителями и дедушкой. У мальчика начались проблемы со здоровьем сразу после рождения. Потом он резко перестал разговаривать, когда уже был немножко старше. Из-за всех этих проблем ребенок пошел в специализированную школу только в 10 лет.

Бабушка призналась, что пыталась подкармливать внука. Это она делала втайне от своего зятя.

Отец 16-летнего подростка утверждает, что он наоборот пытался помочь сыну. Для этого он даже ушел с работы, сейчас семья живет за пенсию бабушки и дедушки. В сюжете отец мальчика показал морозильные камеры, "забитые" фруктами и рыбой. По словам мужчины, он всегда кормил своего сына, однако придерживался определенной диеты.

Читайте такжеПроверял на прочность: полиция задержала хулигана, разнесшего таблички на "стеклянном мосту"Так, отец обращался в монастырь. Там он надеялся найти исцеление для мальчика. Монах якобы посоветовал мужчине не давать сыну ничего, кроме постной еды. Мужчина добросовестно выполнял вероятную установку и не кормил мальчика мясом и молочными продуктами. Но, как утверждает отец, он давал ребенку много овощей, фруктов и рыбу. Только подросток почему-то начал худеть.

"Худеть начал три месяца назад. Его вес был 46 килограммов в июне, позже потерял еще 16 килограммов. Я не обратился к врачам, потому что был убежден, что смогу его накормить. Сын разучился глотать. Прием пищи длился 4-5 часов", - сказал отец мальчика.

Мужчина также неоднократно акцентировал на том, что у его сына нет никаких проблем со здоровьем, а только духовные сложности. Насчет синяков на теле ребенка, отец рассказал, что он проводил бутылкой с маслом по коже парня. Это был специальный ритуал.

"Мне отец Иона в монастыре сказал, что сыну надо поститься и не обращаться к врачам, ведь это проблема не физическая, а духовная", - убеждал отец мальчика.

Но в монастыре, куда обращался мужчина, все опровергают. Там утверждают, что длительный пост можно держать только монашеству, но отец Иона, зная о серьезности ситуации, никогда бы не порекомендовал не обращаться к медикам.

Читайте такжеВ Мариуполе мужчина избил и заживо закопал кота - соцсети (фото)"Я убежден, если отец Иона знал о тяжелом состоянии мальчика, то никогда бы не благословил избегать врачей. Мы верим в силу святой воды и масла. Но каждый православный христианин должен думать и быть адекватным и относиться к этому с умом, и, если заболеет, должен обращаться к врачам. Отец должен был обратиться к врачу, а то, что он делает, ничего не имеет общего с церковью", - прокомментировал ситуацию клирик Одесской епархии УПЦ Никита Комов.

Медики рассказали, что парень уже чувствует себя лучше и уже скоро, если не будет осложнений, он может начать набирать вес.

Как сообщал УНИАН, 16-летнего мальчика с анорексией, которого "лечили" церковным маслом, спасают в Одессе. При росте метр восемьдесят подросток весит тридцать килограммов.

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Автор: Полина Кузенко