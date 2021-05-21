13-летний ученик взорвал петарду в классе.

Сегодня в городе Подольске Одесской области у 13-летнего школьника во время урока в руках взорвалась петарда.

Как сообщили в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, взрыв произошел в одной из городских школ.

По предварительной информации правоохранителей, петарда разорвалась у парня в руках и оставила его без пальца. Пострадавшего отвезли в больницу.

Местный информационный ресурс News Podolsk опубликовал видео с места происшествия и со ссылкой на очевидцев сообщал, что инцидент произошел в школе №2. Мальчик якобы поджег петарду и хотел ее выбросить, однако не успел. Сейчас оригинальное сообщение недоступно.

На видео видны следы крови, не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям!

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Авторы: Лариса Козовая, Катерина Комолова