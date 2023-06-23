Говорят, красная утка приносит спокойствие и умиротворение.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) из - за войны перекочевали краснокнижные "священные" птицы-огары.

Как сообщает доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, раньше голос этой птицы-резкий и неприятный - здесь почти не было слышно, но 2023 год - значительно отличается от предыдущих.

"На территории нашего нацпарка с середины апреля зарегистрированы различные группы огаров, максимальной численностью 150 птиц. Они предположительно прилетели из Аскании-Нова - из зоны оккупации и держатся сейчас у нас. Буддисты считают эту необычную птицу священной. По их мнению, она приносит спокойствие и умиротворение", - рассказывает Русев.

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Огара также называют Красной уткой из-за кирпично-красного цвета оперения. Шея и голова птиц светлее туловища. Иногда встречаются особи с белой головой.

Как отмечает ученый, огар очень криклив. Это моногамная птица, она выбирает партнера на всю жизнь.

По словам Русева, в нацпарке огари потребляют пищу растительного и животного происхождения. Растительное меню состоит из травы, молодых побегов, злаков и семян. Охотится красная утка на насекомых, рачков, личинок, моллюсков, рыб и лягушек. То есть, огар приспособился добывать пищу как в воде, так и на суше.

Любопытства "Тузловских лиманов"

В заповеднике "Тузловские лиманы" в этом году впервые начали гнездиться розовые фламинго. В нацпарке их зафиксировано более полутысячи. Людей очень просят не мешать красавцам размножаться.

Еще в Одесскую область прилетели яркие краснокнижные сиворакши - из Южной Африки они преодолели 6 тыс. км и поселились на границе "Тузловская Амазония".

Также в парке впервые появился редкий паук - черная толстоголовка (Eresus moravicus) - яркий, красивый, редкий вид, укус которого довольно опасен.

Недавно в заповеднике зафиксировали 17-летнего песочника морского - на ножках птицы есть кольца, которые одесские ученые надели ему еще в 2006 году. Кольцо-это своеобразный технический паспорт.

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