Сергея Филимонова ранили на фронте.

Звезда фильма "Носорог" режиссера Олега Сенцова, актер и общественный деятель Сергей Филимонов получил ранение на фронте.

В своем Twitter Филимонов написал, что получил ранение на востоке Украины - его посекло осколками. Он добавил, что попал под "Грады". Медработники вытащили из его тела уже восемь осколков.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину он находился в "горячих" точках, но из-за ранения его переводят в Днепр на лечение и дальнейшую реабилитацию.

"Нас накрыло "Градом". Меня ранили. Уже достали 8 осколков. Эвакуируют в Днепр. Все будет чики-пики!", - написал актер.

Отметим, Сергей Филимонов защищает Украину еще с 2014 года. Он принимал участие в освобождении Мариуполя, Марьинки, в боях за Иловайск, под Гранитным.

Напомним, ранее фильм Олега Сенцова "Носорог" победил на кинофестивале в Польше.

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