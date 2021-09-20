За незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

В поселке Захаровка Одесской области у пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, обыск прошел на прошлой неделе в частном доме 60-летнего местного жителя.

У мужчины обнаружили корпус гранаты Ф-1, десять запалов, спусковые рычаги, более тридцати патронов различного калибра, незарегистрированное охотничье ружье, порох, пистолет и другое.

Все предметы направлены на экспертизу, устанавливается происхождение оружия.

За незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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Как сообщал УНИАН, на Кировоградщине Служба безопасности Украины разоблачила "черного археолога", который раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и продавал их криминалитету.

По информации СБУ, используя личные связи в криминальном мире, мужчина организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Также он предпринимал попытки продать приобретенную коллекцию за границу.

Автор: Лариса Козовая