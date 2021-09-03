В тайнике были патроны, гранаты и тротил.

На побережье Азовского моря возле базы отдыха пограничники обнаружили арсенал боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, боеприпасы и взрывчатые вещества обнаружили вчера пограничники Бердянского отряда вблизи базы отдыха "Озерная" в пгт Кирилловка Мелитопольского района.

Пакет, в котором находились опасные предметы, обнаружены недалеко от береговой линии в ходе проверки оперативной информации.

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На место вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции, а также до их прибытия была обеспечена охрана опасной находки.

Всего в тайнике было 83 патрона 5,45 мм, 48 патронов 9 мм, 3 гранаты Ф-1, 6 электродетонаторов ЭГР, 0,6 кг тротила и 2 зажигательные трубки.

Опасную находку передали сотрудникам ГСЧС, продолжаются проверочные мероприятия.

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Автор: Лариса Козовая