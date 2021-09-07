Злоумышленнику удалось собрать немалый арсенал.

В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила "черного археолога", который раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и продавал их криминалитету.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, черной археологией занимался житель Александрии.

"По основному месту работы он – топ-менеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время ‒ "черный археолог" на участках боевых действий Второй мировой войны. Благодаря своему "хобби" злоумышленнику удалось собрать немалый арсенал оружия", - говорится в сообщении.

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По информации СБУ, используя личные связи в криминальном мире, мужчина организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Также он предпринимал попытки продать приобретенную коллекцию за границу.

В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъято: 6 гранат Ф-1; ружье и обрез винтовки "Мосина"; пистолет "Наган"; 90 патронов калибра 7,62 мм; 1 кг пороха.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Сейчас планируется сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно на побережье Азовского моря возле базы отдыха пограничники обнаружили арсенал боеприпасов. Всего в тайнике было 83 патрона 5,45 мм, 48 патронов 9 мм, 3 гранаты Ф-1, 6 электродетонаторов ЕГР, 0,6 кг тротила и 2 зажигательные трубки.

Автор: Светлана Макринская