Ранее фигурант был осужден за кражи.

Приморский районный суд Одессы приговорил к девяти годам лишения свободы рецидивиста, который несколько раз изнасиловал несовершеннолетнюю.

Как говорится в приговора суду, фигурант - уроженец города Килия Одесской области, который уже дважды был осужден за кражу. Кроме того, ранее он уже совершал изнасилование, но запугал жертву, поэтому она побоялась сообщить о преступлении в полицию.

Отмечается, что изнасилование, из-за которого он сейчас получил приговор, произошло в Одессе в марте 2018 года. Потерпевшей тогда было 14 лет. Установлено, что мужчина заманил девочку, которую хорошо знал, в заброшенное здание на ул. Приморская под предлогом возврата денег за телефон, который она просила продать. Когда потерпевшая вошла, он закрыл входную дверь и, угрожая ножом, заставил отдать ему другой телефон, который у нее был.

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Как отмечается, мужчина сделал это, чтобы жертва не могла позвонить своей матери и позвать на помощь. Затем он заставил девочку раздеться и начал насиловать разными способами. Как установил суд, это продолжалось более часа.

По данным следствия, мужчина не отпустил потерпевшую, а на следующий день снова ее изнасиловал несколько раз, после чего скрылся. Телефон он ей не вернул. В тот же день потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Экспертиза установила, что до изнасилования у девочки половых отношений не было, о чем свидетельствуют разрывы девственной плевы и тому подобное.

Свою вину мужчина не признал, утверждая, что потерпевшая добровольно согласилась на интимные отношения.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. К этому сроку добавлен еще год - за неотбытое наказание за предыдущее преступление (кража). Поэтому окончательно мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы.

Преступления с изнасилованиями в Украине: детали

Сообщено о подозрении еще двум российским военным, которые насиловали женщин и детей во время оккупации Киевской области. Русских палачей не останавливали ни мольбы о помиловании, ни возраст своих жертв – самой маленькой было всего 4 года.

На Киевщине сообщено о подозрении женщине и ее сожителю, которые насиловали, пытали и угрожали убийством трем малолетним детям. По данным следствия, мать и ее сожитель длительное время издевались над тремя детьми в возрасте 3, 5 и 11 лет.