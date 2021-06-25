У 4-месячного ребенка, которого транспортировали в Одессу, произошел перелом ключицы.

В Измаильском районе Одесской области при столкновении скорой помощи и авто Морской охраны Государственной пограничной службы Украины пострадали три человека, в том числе младенец.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла на автодороге между селами Дмитровка и Шевченково.

Предварительно установлено, что автомобили, которые двигались в одном направлении, столкнулись, когда скорая помощь начала обгонять автомобиль, который двигался впереди.

«Возвращаясь со встречной полосы на свою, скорая помощь не смогла «втиснуться» в поток автомобилей», - сообщили в главке.

Читайте такжеПод Харьковом поезд снес микроавтобус (видео)В результате столкновения травмы получили водитель и медсестра скорой помощи, а также четырехмесячный мальчик, которого они доставляли в Одесскую областную больницу (Одесса).

У ребенка диагностировали перелом ключицы, у мужчины - черепно-мозговую травму, у женщины - ушибы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Лариса Козовая