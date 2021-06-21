В Днепропетровской области во время столкновения легковушки и микроавтобуса погибли два человека, еще 8 пострадали.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло сегодня утром в селе Покровское Никопольского района.
В результате столкновения ВАЗ 2111 и Mercedes-Benz SPRINTER погибли 2 человека (пассажиры микроавтобуса) и пострадали еще 8.
Читайте такжеВ ДТП погибла 21-летняя украинская рекордсменка (фото)Сотрудниками экстренной медицинской помощи пострадавшие госпитализированы в Никопольскую городскую больницу №4.
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