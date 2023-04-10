Им оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который был завербован врагом после начала полномасштабной агрессии.

Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, который пытался выявлять места дислокации HIMARS и разведывал склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Одесской области.

"Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб в результате агентурно-оперативной работы в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который был завербован врагом после начала полномасштабной агрессии", - рассказали в Службе.

Отмечается, что оккупанты выбрали ему псевдоним "Крымчанин" и отработали задачи по сбору информации об обороне Одесской области.

"По указанию российской спецслужбы их агент скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, он пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Полученные сведения предатель пытался передать своему российскому "куратору" через анонимный мессенджер в виде пометок на электронных картах.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения им разведывательного задания.

"Установлено, что для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором", - добавили в Службе.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Задержание российских агентов в Украине - детали

Ранее СБУ сообщила о подозрении предпринимательнице из Крыма, которая помогла оккупантам депортировать более 1 тыс. украинских детей.

Правоохранители задержали вражеского информатора, который собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

Служба безопасности Украины разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти в Украине и поддерживали группу "Вагнера".