Среди разоблаченных - переселенка из Мариуполя ты житель Бучи.

Служба безопасности Украины разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, которые призвали к захвату власти в Украине и поддерживали группу "Вагнера".

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине.

Отмечается, что для этого они распространяли враждебные призывы из анонимных аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материал для деструктивного контента брали из российских интернет-ресурсов.

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В частности, в Киевской области прекратили преступную деятельность переселенки из Мариуполя, которая создала несколько пропагандистских страниц в соцсетях. Один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран Евросоюза. Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации Сил обороны и искажения исторических фактов об Украине.

Также задержан пророссийский интернет-агитатор из Бучи. На платформе "Одноклассники" он оправдывал военные преступления оккупантов и популяризировал группу "Вагнера" и ее владельца Пригожина. СБУ установила, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался на Прикарпатье. При этом в соцсети сожалел, что захватчикам не удалось "взять" Киев за три дня, чтобы свергнуть "нацистский режим".

Кроме того, в Одесской области задержан местный житель, который в российской соцсети "ВКонтакте" распространял призывы к уничтожению правительственных зданий в Киеве и распространял в интернете запрещенную коммунистическую символику.

Фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Предатели Украины - последние новости

В январе сотрудник СБУ сообщили об аресте бывших должностных лиц Укрзализныци, которые помогали перемещать воинские эшелоны РФ в Украину. На своих местах предатели всячески помогали оккупантам: они не только способствовали восстановлению железнодорожного сообщения с регионом для того, чтобы помочь россиянам закрепиться на занятой территории, но и организовали переброску эшелонов военной техники РФ на еще не оккупированные украинские земли.

Кроме того, ГУ внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачило сотрудника одного из подразделений службы в Запорожской области, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб. Мужчина начал скрытно собирать учредительные данные своих коллег по службе и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

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